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Крик души украинцев: Козловский спел о войне на фоне разрушений

18 апреля 2022, 14:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Крик души украинцев: Козловский спел о войне на фоне разрушений
Источник: Виталий Козловский

Украинский певец Виталий Козловский презентовал песню о войне — Інша весна. Вместе с композицией артист представил клип.

С начала полномасштабной российско-украинской войны музыкант находится в Киеве, поэтому песня была записана под постоянные звуки сирен и взрывы.

По словам исполнителя, трек Інша весна был написанный еще в 1985 году Иосифом Струцюком и Вадимом Гаркавием. Тогда авторы вдохновились кадрами с Волыни 1940-1950-х годов.

— Там тогда шли кровопролитные бои, а на фотографиях рядом с мужественными воинами украинской повстанческой армии — приветливые и красивые девичьи лица. Они не пожалели своей молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину. И сегодня строки этой песни – в самое сердце, — отметил Козловский.

Видео к песне снято в столице Украины на фоне разрушенных российской армией домов мирных жителей.

— Разрушения ужасные. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю, — отметил певец.

Ранее патриотическую песню представили Александр Пономарев, Dzidzio и Тарас Тополя — Україна переможе. В записи трека также приняли участие Юрий Ткач, Евгений Кошевой и Петр Черный.

В композиции они высмеяли поражения российской армии.

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Теги
Війна в Україні , Виталий Козловский , Песня
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