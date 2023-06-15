Лейбл Papa Music выпустил новую песню от имени Wellboy — она получила название Документи у Дії. Трек был записан до ухода Антона Вельбоя из бренда, поэтому его опубликовали без участия артиста, как и клип.

Песня получилась позитивной, что подтверждают ее мотив и слова — о войне, о нашей идейности и надежде.

Клип получился незамысловатым, как и сама песня — все указывает на легкость и непринужденность.

Лейбл Papa Music также озвучил свою позицию касательно скандала с Wellboy — бренд обвинил артиста в публичном выливании грязи.

— Наша первая мысль — заблокировать везде песни, выходившие под псевдонимом Wellboy. Но мы смотрим на количество прослушиваний и понимаем, что не имеем морального права отбирать эти песни у ценителей творчества Wellboy. Лейбл вместе с артистом имел много творческих планов — односторонний уход Антона затормозил эти релизы. Мы решили презентовать одну из песен — это Документи у Дії, — заявили представители бренда.

Напомним, что Wellboy заявил об уходе из Papa Music еще в апреле. Тогда артист рассказал, что планирует работать с директором Мартой Останковой. В лейбле заявили, что будут разбираться в суде. Антон Вельбой теперь должен выплатить $2 млн за преждевременный разрыв контракта, и это точно не конец. Ожидаются другие судебные разбирательства.