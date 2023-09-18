Солистка группы Kazka Александра Зарицкая показала свою тренировку в зале. В Instagram артиста поделилась видео и объяснила, с какой целью занимается спортом.

В коротком ролике можно увидеть, как Александра в спортивном костюме активно двигается на орбитреке, а затем прыгает с канатами в руках. Похоже, певица занимается кроссфитом, который помогает поддерживать в тонусе все мышцы.

Сейчас смотрят

— Любить себя — это самое крутое, что со мной было. Все мои не совсем лишние килограммы тренируются для здоровья, для выдержки и лучшего самочувствия, — прокомментировала ролик Зарицкая.

Артистка пошутила, что поклонники снова будут писать о том, что она худеет. Однако визуальные изменения для звезды сейчас явно не приоритет — главное, чтобы здоровье после таких занятий только укреплялось.

Впрочем, есть и украинские звезды, которые при спортивном телосложении хотят изменить внешний вид. К примеру, хореограф Илона Гвоздева планирует увеличить грудь с помощью операции. Знаменитость отметила, что хочет снова чувствовать себя более женственной и делает это для себя, потому что муж против.