Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала своє тренування в залі. В Instagram артистка поділилася відео і пояснила, з якою метою займається спортом.

У короткому ролику можна побачити, як Олександра в спортивному костюмі активно рухається на орбітреку, а потім стрибає з канатами в руках. Схоже, співачка займається кросфітом, який допомагає підтримувати в тонусі всі м’язи.

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– Любити себе – це найкрутіше, що зі мною було. Усі мої не зовсім зайві кілограми тренуються для здоров’я, для витримки і кращого самопочуття, – прокоментувала ролик Заріцька.

Артистка пожартувала, що шанувальники знову писатимуть про те, що вона худне. Однак візуальні зміни для зірки зараз явно не пріоритет – головне, щоб здоров’я після таких занять тільки зміцнювалося.

Утім, є й українські зірки, які за спортивної статури хочуть змінити зовнішній вигляд. Наприклад, хореограф Ілона Гвоздьова планує збільшити груди за допомогою операції. Знаменитість зазначила, що хоче знову відчувати себе жіночнішою і робить це для себе, бо чоловік проти.