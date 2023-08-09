Артист Виталий Козловский показал, как проходят его будни на фронте и поразмышлял о жизни. Боец признался, что скучает по прежней жизни, когда он держал в руках микрофон, а не автомат.

Жизнерадостным снимком Виталий поделился в Instagram.

На снимке артист в военной экипировке сидит в лесной посадке и курит. Рядом с ним — шлем, и по волосам видно, что ему очень жарко. Невзирая на усталость, Виталий выглядит веселым и улыбается для камеры — он понимает, что он не жалеет о своем решении пойти в армию.

— Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня по-другому не могу. Хотя, ооочень скучаю по своим и по сцене…, — заявил артист.

Пользователи сети также поностальгировали за прошлым артиста — он многих радовал своими концертами:

А мы скучаем по вашим выступлениям! Очень гордимся вами! Спасибо за защиту!

Тебе еще предстоит порадовать нас новыми хитами. А вообще, не зря ты нравился мне еще со времен караоке.

Берегите себя Виталий, а мы дождемся Ваших концертов.

Это и есть мужество — принимать жизнь такой как она есть и брать на себя вызов.

После прохождения курса молодого бойца, Козловский показал свой быт на фронте — он снял блиндаж, в котором вместе со своими братьями по оружию прячется от снарядов врага. При этом, музыкант еще саркастично описывает ситуацию, в которой оказался, и не теряет позитива.