Виталий Козловский продемонстрировал служебные будни украинского бойца. Певец и солдат показал, как отдыхает в блиндаже.

Снимок со своей службы артист опубликовал в Instagram.

На фото видно, что в Виталий находится под укрытием на боевой позиции. Похоже, вместе со своими братьями по оружию Козловский обустроил блиндаж из брезента и деревянных балок.

Даже в таких не самых приятных условиях, музыкант не теряет оптимизма и иронизирует — говорит, что все так, как было в его списке требований.

— Все как по райдеру, — отшутился Виталий.

Также артист показал и свое лицо — борода уже почти заросла, а да и сам он выглядит хорошо.

Напомним, что в июле Козловский прошел курс молодого бойца. Музыкант заявил, что позади изнурительные тренировки. Он научился дисциплине, и будет служить вместе с другими бойцами из разных уголков Украины.

Спустя время артист показал, как меняет локацию вместе со своими братьями по оружию — он едет в авто, набитому рюкзаками и автоматами. По фото видно, что настроение у звезды отличное.