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Прекрати ненавистническую риторику! Ким Кардашьян осудила антисемитизм Канье Уэста

25 октября 2022, 13:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Прекрати ненавистническую риторику! Ким Кардашьян осудила антисемитизм Канье Уэста
Источник: Getty Images

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян осудила антисемитизм своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста.

Некоторое время модель молчала, однако видимо не выдержала и призвала музыканта прекратить свою ненавистническую риторику. Заявление она обнародовала в Instagram-stories.

— Разжигание ненависти никогда не бывает нормальным или простительным. Я солидарна с еврейской общиной и призываю к немедленному прекращению ужасного насилия и ненавистнической риторики по отношению к ним, — написала Ким.

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Напомним, Канье в последние недели подвергся критике из-за своих постов в соцсетях, которые отметили как антисемитские.

Все началось с того, что он написал, что музыкантом Шоном Комбсом управляют известные евреи, а после этого в его Twitter появилось сообщение, что он включит смертельный режим третьего уровня против евреев.

За такие высказывание его аккаунты в Instagram и Twitter заблокировали. Более того, среди звезд поднялась волна возмущения в сторону Канье. Как селебрити отреагировали на антисемитские слова Уэста — читайте на Фактах ICTV.

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Ким Кардашьян Каньє Вест
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