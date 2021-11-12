На телеканале СТБ завершился девятый выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

По результатам недели никто из мужчин не покинул проект. Холостячка призналась, что эта церемония роз была самой сложной, поскольку к каждому мужчине у нее есть чувства.

Дальше за сердце Златы будут бороться четыри участника — Максим Тарапата, Андрей Задворный, Андрей Хветкевич и Дмитрий Шевечнко.

В следующем выпуске Холостячка познакомится с родителями участников проекта.

Как прошел 9 выпуск Холостячки

В 9 выпуске мужчины знакомили Злату Огневич со своей холостяцкой жизнью. Каждый участник имел возможность провести достаточно времени наедине с Холостячкой.

Первым, кто впустил главную героиню в личное пространство стал Андрей Задворный. Он показал Злате свою работу, а также познакомил с бывшей супругой и 6-летней дочерью.

Максим Тарапата предложил Злате спроектировать их будущий дом. После этого пара танцевала сальсу, любовалась закатом и страстно целовалась.

На свидании с Андреем Хветкевичем Холостячка окунулась в новогоднюю сказку. Пара каталась на коньках, украшала елку и загадывала желание под бой курантов.

Последнее свидание Златы прошло с Дмитрием Шевченко. Он пригласил Холостячку во Львов, где они вместе прогулялись по городу и позанимались боксом.