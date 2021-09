5 сентября закончился Ukrainian fashion week (UFW), который проходил под слоганом внесезонности — no season sept. Украинская неделя моды началась 2 сентября.

Самые странные тренды UFW 2021 смотрите в материале.

В первый день украинской недели моды свои коллекции презентовали уже довольно известные дизайнеры. Ukrainian fashion week no season sept открыл показ The COAT by Katya Silchenko.

В коллекции дизайнера все довольно понятно — Екатерина Сильченко совместила уют и элегантность. Однако особенного внимания заслуживает клатч, в виде скрученного пледа.

Образы моделей от бренда DZHUS весьма необычные — гипертрофированные наряды: карманы в виде формы груди и капюшоны, напоминающие парики.

Бренд ROUSSIN удивил зрителей коллекцией сумок, которые сделаны из пленки. В их составе — 80% переработанного полиэтилена.

Второй день UFW 2021 открыл грузинский бренд LEM, который удивил сочетанием цветов. Так, например, на подиуме появились модели в ярких платьях с не менее яркими четкой формы воротниками и костюмах в кричащий принт.

Меньше ткани — больше тела. Именно так можно подумать, увидев коллекцию от Анны Арутюновой. Стоит обратить внимание и на вещи-трансформеры — из миди-юбки можно сделать мини, а из брюк — шорты. Насколько удобно — неизвестно, но выглядит довольно необычно.

Еще один тренд Ukrainian fashion week no season sept — одежда, украшенная картинами известных украинских художников. Третий день недели моды открыл бренд Overall, который уверяет, что их главная цель — одевать модников в украинское искусство, а не только создавать стильную одежду.

Военные пальта, камуфляжные костюмы, структурированные пиджаки и шубы. Такие тренды задает дизайнер Ядвига Нетыкша.

Особенность — головные уборы в виде венков из цветов.

В последний день украинской недели моды свои коллекции представили молодые дизайнеры, которые показали на подиуме немало необычных трендов — наряды из сетки и бахромы, фантастические образы из вязанных вещей, напоминающие куклы-мотанки, инопланетную одежду со светящимися аксессуарами и головные уборы в виде скафандров.