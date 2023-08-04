Сестра канадской певицы Селин Дион Клоддет поделилась новостями о здоровье исполнительницы.

По ее словам, звезда находится под присмотром еще одной их сестры, Линды, и усердно работает с исследователями, специализирующимися на редком заболевании — синдроме мышечной скованности.

— Мы не можем найти какое-либо лекарство, которое работает, но важно иметь надежду. Честно говоря, я думаю, что ей в основном нужен отдых. Она всегда делает все возможное, старается быть лучшей в своей сфере. В какой-то момент ваше сердце и тело пытаются вам что-то сказать. Важно прислушаться к этому, — отметила сестра певицы.

В декабре 2022 года стало известно, что у Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь, а именно — синдром ригидности. Он вызывает спазмы, мышечную слабость и боль.

Тогда певица вышла на связь с фанатами, чтобы самостоятельно сообщить о проблемах со здоровьем и сказать, что на фоне этого она вынуждена перенести свой европейский тур с 2023 года на 2024-й.

Также Селин уверила поклонников, что делает все возможное, чтобы восстановить силы.

Детальнее о синдроме ригидности — читайте на Факты. Здоровье.