Популярные исполнители Надя Дорофеева и Скриптонит презентовали совместный сингл под названием Невеста.

Такой дуэт для многих пользователей стал сюрпризом. Справедливости ради, если для Скриптонита такое звучание достаточно привычное, то многих удивил куплет от Нади.

Что пишут пользователи в комментариях под песней:

Он все-таки забрал ее с пати.

Скрип, конечно, отец, но как раздает Надя.

Влюбленный волк, уже не хищник.

Второй куплет Дорофеевой полный разнос. Чувствуется вдохновение припевом Nelly Furtado из песни Timbaland — Give it to me.

Крутая работа, сразу в плейлист.

Очень странный фит, но от этого не менее крутой.

Требую клип.

К слову, это не первое сотрудничество Нади Дорофеевой со Скриптонитом. Когда певица еще была в составе группы Время и Стекло, она выпустила совместный трек с репером под названием Не забирай меня с пати.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.