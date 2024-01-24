Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Вышел на связь за долгое время: Максим Нелипа рассказал, чем занимается в ВСУ

24 января 2024, 16:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Максим Неліпа

Ведущий и шоумен Максим Нелипа впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками и рассказал, чем занимается на службе в ВСУ.

Максим Нелипа рассекретил, какую должность занимает в ВСУ

Ведущий Максим Нелипа не выходил на связь с подписчиками длительное время. Последний его пост в Instagram до этого датировался 22 сентября 2022 годом. Сейчас в профиле шоумена появилось видео, в котором он рассказал, чем занимается в ВСУ.

Нелипа отметил, что является командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск.

Сейчас смотрят

— Наше подразделение выполняет задачи на Бахмутском направлении. Среди основных потребностей критической является нехватка автотранспорта. Машины, бронированные они или нет, к сожалению, долго не выдерживают. Но чем дольше они ездят, тем больше шансов у наших ребят безопасно добраться, а главное — безопасно вернуться с задания. Это вовремя подвезенные боеприпасы, быстрая ротация и эвакуация, — сказал Максим.

На связь шоумен вышел не просто так, он попросил неравнодушных украинцев присоединиться к сбору на авто.

О том, что Нелипа стал военнослужащим, стало известно в марте 2022 года. Тогда он сообщил, что присоединился в ряды ВСУ.

Читайте также:
Даніель СалемСреди заснеженного леса: Даниэль Салем показался верхом на танке

Фото: Максим Нелипа

Теги
Максим Нелипа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь