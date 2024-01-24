Ведущий и шоумен Максим Нелипа впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками и рассказал, чем занимается на службе в ВСУ.

Максим Нелипа рассекретил, какую должность занимает в ВСУ

Ведущий Максим Нелипа не выходил на связь с подписчиками длительное время. Последний его пост в Instagram до этого датировался 22 сентября 2022 годом. Сейчас в профиле шоумена появилось видео, в котором он рассказал, чем занимается в ВСУ.

Нелипа отметил, что является командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск.

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— Наше подразделение выполняет задачи на Бахмутском направлении. Среди основных потребностей критической является нехватка автотранспорта. Машины, бронированные они или нет, к сожалению, долго не выдерживают. Но чем дольше они ездят, тем больше шансов у наших ребят безопасно добраться, а главное — безопасно вернуться с задания. Это вовремя подвезенные боеприпасы, быстрая ротация и эвакуация, — сказал Максим.

На связь шоумен вышел не просто так, он попросил неравнодушных украинцев присоединиться к сбору на авто.

О том, что Нелипа стал военнослужащим, стало известно в марте 2022 года. Тогда он сообщил, что присоединился в ряды ВСУ.

Фото: Максим Нелипа