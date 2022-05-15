Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем Евровидения 2022 и завоевала международную публику треком Stefania.

Однако у музыкантов есть еще много песен, которые стоит послушать для того, чтобы ближе познакомиться с творчеством коллектива. В целом, Kalush Orchestra в своей музыке делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.

Додому

Это одна из самых популярных песен Kalush Orchestra. На YouTube видео на этот трек набрало более 24 млн просмотров. Композицию артисты посвятили родительскому дому, в который всегда хочется возвращаться.

Зорі

В основе этой песни лежит месседж о том, что настоящий рэп может быть разным, в том числе и лирическим. Композиция запала в сердца многих украинцев благодаря своей душевности.

— Помню звездное небо, мы возвращаемся из пекарни и просто едим горячий хлеб, наш смех перебивает шум летних сверчков, мы свободные и молодые, а для счастья так мало нужно было. Звезды “поют” разными голосами, потому что каждый момент уникален, цени этот момент, — прокомментировал трек лидер группы Олег Псюк.

Гори

Трек, записанный в коллаборации с реперкой Alyona Alyona, стал одним из первым в творчестве группы Kalush. С помощью этой композиции артисты решили рассказать о красоте украинских земель.

Файна

Вместе с рэп-исполнителем Skofka группа исполнила трек Файна. Музыканты посвятили песню всем своим поклонницам.

Таксі

По словам солиста Олега Псюка, в основе песни Таксі лежит история, знакомая каждому из нас. Композицию артисты записали в коллаборации с певицей Кристиной Соловий.