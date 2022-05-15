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Не только Stefania: 5 лучших треков победителей Евровидения 2022 Kalush Orchestra

15 мая 2022, 03:23
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Не только Stefania: 5 лучших треков победителей Евровидения 2022 Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем Евровидения 2022 и завоевала международную публику треком Stefania.

Однако у музыкантов есть еще много песен, которые стоит послушать для того, чтобы ближе познакомиться с творчеством коллектива. В целом, Kalush Orchestra в своей музыке делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.

Додому

Это одна из самых популярных песен Kalush Orchestra. На YouTube видео на этот трек набрало более 24 млн просмотров. Композицию артисты посвятили родительскому дому, в который всегда хочется возвращаться.

Зорі

В основе этой песни лежит месседж о том, что настоящий рэп может быть разным, в том числе и лирическим. Композиция запала в сердца многих украинцев благодаря своей душевности.

— Помню звездное небо, мы возвращаемся из пекарни и просто едим горячий хлеб, наш смех перебивает шум летних сверчков, мы свободные и молодые, а для счастья так мало нужно было. Звезды “поют” разными голосами, потому что каждый момент уникален, цени этот момент, — прокомментировал трек лидер группы Олег Псюк.

Гори

Трек, записанный в коллаборации с реперкой Alyona Alyona, стал одним из первым в творчестве группы Kalush. С помощью этой композиции артисты решили рассказать о красоте украинских земель.

Файна

Вместе с рэп-исполнителем Skofka группа исполнила трек Файна. Музыканты посвятили песню всем своим поклонницам.

Таксі

По словам солиста Олега Псюка, в основе песни Таксі лежит история, знакомая каждому из нас. Композицию артисты записали в коллаборации с певицей Кристиной Соловий.

— Только не сегодня, не исчезай в такси, потому что без тебя в городе гаснут все огни. Уверен, что у каждого есть человек, которому можно посвятить такие слова. Эта песня-история вынуждает переживать слушателя. История, затрагивающая даже тех, кому она чужая. История, которая была у каждого из нас, – сказал лидер Kalush Orchestra.

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Теги
Kalush, Евровидение
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