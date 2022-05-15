Український гурт Kalush Orchestra став переможцем Євробачення 2022 та здобув прихильність міжнародної публіки треком Stefania.
Проте у музикантів є ще багато пісень, які варто послухати для того, щоб ближче познайомитися з творчістю колективу. Загалом Kalush Orchestra у своїй музиці роблять акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.
Факти ICTV зібрали 5 найкращих треків переможців пісенного конкурсу Євробачення 2022.
Додому
Це одна з найапопулярніших пісень Kalush Orchestra. На YouTube відео на цей трек набрало понад 24 млн переглядів. Композицію артисти присвятили рідній домівці, в яку завжди хочеться повертатися.
Зорі
В основі цієї пісні лежить меседж про те, що справжній реп може бути різним, зокрема й ліричним. Композиція запала у серця багатьох українців завдяки своїй душевності.
– Пригадую зоряне небо, ми повертаємось з пекарні і просто їмо гарячий хліб, наш сміх перебиває шум літніх цвіркунів, ми вільні і молоді, а для щастя так мало треба було. Зорі “співають” різними голосами, тому що кожен момент унікальний, цінуй цей момент, – прокоментував трек лідер гурту Олег Псюк.
Гори
Трек, який був записаний у колаборації з реперкою Alyona Alyona, став одним із першим у творчості гурту Kalush. За допомогою цієї композиції артисти виршили розповісти про красу українських земель.
Файна
Разом із реп-виконавцем Skofka гурт виконав трек Файна. Музиканти присвятили пісню всім своїм шанувальницям.
Таксі
За словами соліста Олега Псюка, в основі пісні Таксі лежить історія, яка знайома кожному з нас. Композицію артисти записали у колаборації зі співачкою Христиною Соловій.
– Тільки не сьогодні, не зникай в таксі, бо без тебе в місті гаснуть всі вогні. Впевнений, що кожен має людину, якій може присвятити такі слова. Ця пісня-історія змушує переживати слухача. Історія, яка зачіпає навіть тих, кому вона чужа. Історія, яка була в кожного з нас, – сказав лідер Kalush Orchestra.