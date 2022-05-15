Український гурт Kalush Orchestra став переможцем Євробачення 2022 та здобув прихильність міжнародної публіки треком Stefania.

Проте у музикантів є ще багато пісень, які варто послухати для того, щоб ближче познайомитися з творчістю колективу. Загалом Kalush Orchestra у своїй музиці роблять акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

Факти ICTV зібрали 5 найкращих треків переможців пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Додому

Це одна з найапопулярніших пісень Kalush Orchestra. На YouTube відео на цей трек набрало понад 24 млн переглядів. Композицію артисти присвятили рідній домівці, в яку завжди хочеться повертатися.

Зорі

В основі цієї пісні лежить меседж про те, що справжній реп може бути різним, зокрема й ліричним. Композиція запала у серця багатьох українців завдяки своїй душевності.

– Пригадую зоряне небо, ми повертаємось з пекарні і просто їмо гарячий хліб, наш сміх перебиває шум літніх цвіркунів, ми вільні і молоді, а для щастя так мало треба було. Зорі “співають” різними голосами, тому що кожен момент унікальний, цінуй цей момент, – прокоментував трек лідер гурту Олег Псюк.

Гори

Трек, який був записаний у колаборації з реперкою Alyona Alyona, став одним із першим у творчості гурту Kalush. За допомогою цієї композиції артисти виршили розповісти про красу українських земель.

Файна

Разом із реп-виконавцем Skofka гурт виконав трек Файна. Музиканти присвятили пісню всім своїм шанувальницям.

Таксі

За словами соліста Олега Псюка, в основі пісні Таксі лежить історія, яка знайома кожному з нас. Композицію артисти записали у колаборації зі співачкою Христиною Соловій.