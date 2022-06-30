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Дантес спел о тяжести разлуки с любимой: Было очень сложно

30 июня 2022, 11:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Володимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес спел песню о тяжести разлуки во время войны. Музыкант еще в марте расстался с Дорофеевой, и сейчас решил посвятить композицию тем, кто переживает  разлуку с любимым человеком.

Песню Дантес опубликовал в Instagram, дополнив ее своим размышлениями.

— В самые темные времена не хочется быть наедине, есть нереальное желание быть с теми, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить, — считает Владимир.

Музыкант добавил, что многие пары сейчас находятся в разных местах, но ждут встречи у поезда, чтобы обняться.

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Дантес признался, что писал песню, находясь под эмоциями — хоть ему было очень сложно, он продолжал верить в лучшее.

— Так оно и вышло, — заинтриговал фанатов Дантес.

Напомним, что Дантес с Дорофеевой расстались еще в марте — спустя день это сделали их друзья Миша и Даша Кацурины. 

Спустя время Надя подтвердила, что у нее роман с ресторатором Михаилом. 

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Дантес также времени не теряет — фанаты часто видят его на совместных снимках и видео с Дашей. Примечательно, что в своих мыслях касательно песни Владимир заявил, что пары ждут встречи у поезда, чтобы обняться. В июне музыкант провожал Дашу на поезд, и уже с вагона она ему послала воздушный поцелуй. Возможно, это была отсылка от Дантеса для самых внимательных фанатов.

Теги
Владимир Дантес Надя Дорофеева
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