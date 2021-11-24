Популярная певица Тина Кароль презентовала mood-видео на трек Поцелуй на фарт, который вошел в ее новый альбом Двойной рай.
В атмосферном видео певица предстала в маленьком черном платье с разрезом. Дополняли образ Кароль черные босоножки на шпильке.
В кадре Тина активно флиртовала по ярко-красному телефону. Поклонники сразу отметили, что завидуют тому, кто там на второй стороне провода.
Режиссером видео выступила Алина Симоненко.
Что пишут пользователи сети:
- Тина просто ослепительна! Мощнейшая женская харизма!
- Смотреть, как Тина Кароль флиртует на протяжении двух минут онлайн бесплатно!
- Да тут не флирт, простите. Тут откровенное соблазнение
- Я готова это смотреть вечно!
- Wow, как вкусно, прям топленый шоколад на губах. Как же повезло мужчине на том конце провода.
- Если бы секс был женщиной, он был бы Тиной Кароль.
- Красиво и эстетично, ничего лишнего, но в то же время круто.
- Это был секс по телефону.
- Тина уже переигрывает. Стихи песни со смыслом, интересные. Исполнение не очень.
- Что-то совсем это печально и некачественно, халтура какая-то, как и весь альбом в принципе.