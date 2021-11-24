Популярная певица Тина Кароль презентовала mood-видео на трек Поцелуй на фарт, который вошел в ее новый альбом Двойной рай.

В атмосферном видео певица предстала в маленьком черном платье с разрезом. Дополняли образ Кароль черные босоножки на шпильке.

В кадре Тина активно флиртовала по ярко-красному телефону. Поклонники сразу отметили, что завидуют тому, кто там на второй стороне провода.

Режиссером видео выступила Алина Симоненко.

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