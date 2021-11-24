Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Не флирт, а откровенное соблазнение: Тина Кароль показала новое mood-видео

24 ноября 2021, 10:29
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Не флирт, а откровенное соблазнение: Тина Кароль показала новое mood-видео

Популярная певица Тина Кароль презентовала mood-видео на трек Поцелуй на фарт, который вошел в ее новый альбом Двойной рай.

В атмосферном видео певица предстала в маленьком черном платье с разрезом. Дополняли образ Кароль черные босоножки на шпильке.

В кадре Тина активно флиртовала по ярко-красному телефону. Поклонники сразу отметили, что завидуют тому, кто там на второй стороне провода.

Режиссером видео выступила Алина Симоненко.

Что пишут пользователи сети:

  • Тина просто ослепительна! Мощнейшая женская харизма!
  • Смотреть, как Тина Кароль флиртует на протяжении двух минут онлайн бесплатно! 
  • Да тут не флирт, простите. Тут откровенное соблазнение
  • Я готова это смотреть вечно!
  • Wow, как вкусно, прям топленый шоколад на губах. Как же повезло мужчине на том конце провода. 
  • Если бы секс был женщиной, он был бы Тиной Кароль. 
  • Красиво и эстетично, ничего лишнего, но в то же время круто. 
  • Это был секс по телефону. 
  • Тина уже переигрывает. Стихи песни со смыслом, интересные. Исполнение не очень.
  • Что-то совсем это печально и некачественно, халтура какая-то, как и весь альбом в принципе. 
Читайте также:
Тіна КарольНожки как с обложки: Тина Кароль восхитила поклонников фото в белье

Теги
Тина Кароль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка