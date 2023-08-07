Блогер и певица Анна Тринчер поскандалила с официанткой в ресторане Милана. Все из-за недоеденного заказа.

В Instagram-stories Анна рассказала, что посетила с подругами необычное заведение, где платишь €30 за человека и заказываешь, что хочешь и сколько хочешь. Однако как оказалось, есть одно но — нужно съесть все, что заказал.

— Очень важный момент, перед тем, как заказывать, мы попросили у официантки рассказать про их систему, правила… Мы сделали заказ, очень вкусно поели, осталась одна порция роллов и немного еды. Выходит официантка и говорит, что мы вынуждены заплатить за то, что осталось, — рассказала Тринчер.

Артистка сказала официантке, что их не предупредили об этом правиле, а потому платить за оставшуюся еду они не собираются.

— Дело вообще не в деньгах. Она начала выходить на эмоции, повышать голос, перебивать, говорить, что это и так понятно. Я спокойно объясняла ей, что клиенты должны знать правила ресторана и тогда не будет проблем, — отметила Анна.

По итогу Тринчер сделала вывод, что спокойно прошла этот конфликт и отстояла свою позицию.