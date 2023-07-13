Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Откачивали в гримерке: у Анны Тринчер после концерта произошла паническая атака

13 июля 2023, 13:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анна Трінчер
Источник: Анна Тринчер

У блогера и певицы Анны Тринчер произошла паническая атака. Ранее она уже страдала от них, сейчас же приступы паники вернулись.

Анна рассказала, что произошло это прямо после концерта. 12 июля она выступала в Ужгороде.

— Я ели выстояла последний номер и в перерывах между фотосессией меня откачивали в гримерке. Уже давно, кстати, не было… Вот такие реалии жизни артиста, — поделилась Тринчер.

Анна Тринчер паническая атака

Также она показала себя после панической атаки и ночи с таблетками и медитациями, чтобы успокоиться.

На фоне чего у Тринчер случился приступ — неизвестно, но ранее она рассказывала, что очень боится собак, и при виде их у нее случаются панические атаки. Ее муж, блогер Александр Волошин хочет завести себе стаффордширского бультерьера, а Анна выступает категорически против.

Анна Тринчер паническая атака

Сейчас в их семье происходят споры по этому поводу, возможно, на фоне этого у артистки и произошел приступ.

Читайте также:
Тина КарольПохвасталась достижениями: Тина Кароль показала асану павлина

Теги
Анна Тринчер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь