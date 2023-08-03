Меган Маркл заняла более мягкую позицию в отношении семьи своего мужа принца Гарри. Сейчас герцоги Сассекские хотят сосредоточиться на своих детях — принцессе Арчи и принцессе Лилибет, а также жизни в Калифорнии.

Семья принца Гарри до сих пор остается отмежеванной от герцогов Сассекских, а сам он не общается с родным братом, принцем Уильямом.

— Ситуация с его отцом и братом по-прежнему очень тяжелая для него. Однако Меган всегда его поддерживает. Раньше она относилась к этому отрицательно. Кажется, сейчас она вовсе отдалилась от этого, — говорит источник.

Сейчас они проживают в Монтесито, где хотят полностью сосредоточиться на воспитании детей. Известно, что в доме у пары есть несколько игровых площадок, в том числе тренажерный зал для скалолазания.

— Они очень едины, когда речь идет о семейных ценностях и о том, как воспитывать своих детей. Они оба замечательные родители. Их дети — это их мир, — добавляет источник.

Близкий друг пары отмечает, что Гарри и Меган не в восторге от пристального внимания, предпочитают небольшие вечеринки дома, караоке и другие развлечения.