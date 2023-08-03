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Не до королівської сім’ї: Меган Маркл зосередила свою увагу на дітях

3 Серпня 2023, 14:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Меган Маркл
Джерело: Getty Images

Меган Маркл зайняла більш м’яку позицію щодо сім’ї свого чоловіка принца Гаррі. Зараз герцоги Сассекські хочуть зосередитися на своїх дітях – принцові Арчі та принцесі Лілібет, а також житті в Каліфорнії.

Сім’я принца Гаррі досі залишається відмежованою від герцогів Сассекських, а сам він не спілкується з рідним братом, принцом Вільямом.

– Ситуація з його батьком і братом, як і раніше, дуже важка для нього. Однак Меган завжди його підтримує. Раніше вона ставилася до цього негативно. Здається, зараз вона зовсім віддалилася від цього, – каже джерело.

Наразі вони проживають у Монтесіто, де хочуть повністю зосередитися на вихованні дітей. Відомо, що в будинку пари є кілька ігрових майданчиків, зокрема тренажерний зал для скелелазіння.

– Вони дуже єдині, коли йдеться про сімейні цінності і про те, як виховувати своїх дітей. Вони обоє чудові батьки. Їхні діти – це їхній світ, – додає джерело.

Близький друг пари зазначає, що Гаррі та Меган не в захваті від пильної уваги, віддають перевагу невеликим вечіркам удома, караоке та іншим розвагам.

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Джерело
People
Теги
Меган Маркл Принц Гаррі
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