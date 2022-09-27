Актер Брэд Питт и модель Эмили Ратаковски проводят много времени вместе. Вполне возможно, что звезды встречаются, пусть и неофициально.

— Друзья не уверены, что это серьезно. Формально, они не встречаются, — заявляет инсайдер People.

Их совместное время провождение вызывает много слухов, особенно на фоне желания Эмили развестись со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. Она прожила с ним в браке 4 года, и за это время у них родился сын.

Правда, условиях процесса не были определены сторонами, так что развод слегка задерживается.

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Впрочем, о решении расстаться стало известно еще в июле. Тогда инсайдер заявил, что это было решение 31-летней модели.

— У нее все в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне, — заявил инсайдер.

Первые слухи о расставании Ратаковски появились еще летом, когда она появлялась на публике без обручального кольца.

Что касается 58-летнего актера, его знакомый заявил, что он живет своей лучшей жизнью. Хотя она до сих пор не может решить разногласия с Анджелиной Джоли с юридической точки зрения.

Брэд Битт старается как можно больше проводить время с детьми. Он использует любую возможность, чтобы увидеть наследников. К примеру, он прилетел в Италию на день рождение близнецов, что многое для них значило.