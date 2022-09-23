Американская модель Эмили Ратаковски продолжает делиться откровенными фото. На этот раз звезда предстала голой в ванной со своим маленьким сыном Сильвестром.

Серию снимков модель обнародовала в Instagram. В кадре она лежит голая в ванной, а мальчик стоит рядом, соответственно — тоже без одежды. Под фото Ратаковски написала — loml.

Поклонники Эмили разделились на два лагеря — кто-то оценил снимки звезды, а кто-то раскритиковал.

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Это слишком.

Хочу быть на месте мальчика.

Обожаю эту женщину.

Красивые, очень милые семейные снимки, но некоторые вещи, на мой взгляд, должны оставаться приватными. Я считаю неуместным размещать такое в социальных сетях.

Это нормально?

Мило и красиво. — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что модель часто делится откровенными фото, демонстрируя свою фигуру.

Напомним, в марте 2021 года Эмили Ратаковски родила первенца Сильвестра Аполло от продюсера и актера Себастьяна Бира-Маккларда.

Недавно появилась информация, что модель разводится с мужем. Причина — измены.