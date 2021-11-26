Украинский дизайнер одежды Андре Тан признался, что не боится смерти, поскольку уже трижды мог попрощаться с жизнью.

Впервые модельер оказался на грани смерти сразу после рождения, врачи откачивали его кислородной подушкой. Уже во взрослом возрасте Андре Тан попал в страшную аварию в горах Америки в Аспене, где едва не погиб.

— Придя в себя, я подумал, что уже в раю: абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это сработала подушка безопасности авто. А сама машина в тот момент висела над обрывом после того, как в нас въехал огромный грузовик, – рассказал Андре Тан.

В прошлом году дизайнер почувствовал духовное перерождение во время ритуала аяуаски (индейская церемония очищения – Ред.).

Андре Тан добавил, что когда человек оказывается на грани смерти, к нему приходят новые осознания и восприятие окружающего мира. Также Андре Тан не боится смерти, потому что он прожил классную и насыщенную жизнь.

— Умирают старые клетки, старая жизнь, вы входите в новый режим. Все клетки нашего организма обновляются каждые 5 лет, а это значит, что, по сути, с этой периодичностью мы и перерождаемся. Если сегодня вечером мне суждено было умереть, я откровенно скажу себе: да, это была классная жизнь! А значит и умереть не так уж страшно! – подытожил Андре Тан.

Ранее Андре Тан рассказывал, что после развода с женой уехал в горы на ретрит. На протяжении 10 дней модельер молчал и медитировал.

Сначала Андре Тану было очень сложно заниматься духовными практиками, поэтому он хотел все бросить. Но впоследствии дизайнер начал чувствовать легкость и ловить поразительные инсайты, которые изменили его жизнь.