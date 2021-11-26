Український дизайнер одягу Андре Тан зізнався, що не боїться смерті, оскільки вже тричі міг попрощатися з життям.

Вперше модельєр опинився на межі смерті відразу після народження, лікарі відкачували його кисневою подушкою. Вже у дорослому віці Андре Тан потрапив у страшну аварію у горах Америки в Аспені, де ледь не загинув.

– Прийшовши до тями, я подумав, що вже в раю: абсолютно все було білим. Тоді я не розумів, що це спрацювала подушка безпеки авто. А сама машина в той момент висіла над урвищем після того, як в нас в’їхала величезна вантажівка, – розповів Андре Тан.

Минулого року дизайнер відчув духовне переродження під час ритуалу аяуаски (індіанська церемонія очищення – Ред.).

Андре Тан додав, що коли людина опиняється на межі смерті, до неї приходять нові усвідомлення та сприйняття світу навколо. Також Андре Тан не боїться смерті тому, що він прожив класне і насичене життя.

– Вмирають старі клітини, старе життя, ви входите у новий режим. Всі клітини нашого організму оновлюються кожні 5 років, а це означає, що по суті з цією періодичністю ми і перероджуємося. Якщо сьогодні ввечері мені судилося померти, я відверто скажу собі: так, це було класне життя! А значить і померти не так вже й страшно! – підсумував Андре Тан.

Раніше Андре Тан розповідав, що після розлучення поїхав в гори на ретрит. Протягом 10 днів модельєр мовчав і медитував.

Спочатку Андре Тану було дуже складно займатися духовними практиками, тому він хотів все покинути. Але згодом дизайнер почав відчувати легкість і ловити разючі інсайти, які змінили його життя.