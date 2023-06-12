Американская певица Бритни Спирс оставила эмоциональное обращение своим сыновьям — 15-летнему Джейдену и 16-летнему Шону Престону.

Поговорить с детьми исполнительница решила публично, опубликовав пост в Instagram. Все дело в том, что мальчики якобы поддерживают мнение экс-супруга Бритни и своего отца Кевина Федерлайна относительно ее зависимости от наркотиков.

Так, в своем сообщении Спирс возмутилась тем, что мальчики считают ее плохой матерью, хотя говорит, что вообще редко когда их видела.

— С Престоном, который сказал, что “ей нужно выслушать нас, пока не поздно”… Помнишь, каждый раз, когда ты приходил ко мне домой, ты шел в свою комнату и запирал дверь? Я никогда не видела вас, ребята… Джейден играл на пианино, и мы вместе создавали музыку… Но после того дня, когда я сказала ему, что хочу видеть вас чаще, я больше никогда вас не видела, — поделилась Бритни.

Добавляет, всегда хотела сделать что-то приятное для своих сыновей, а сейчас они обсуждают ее за спиной. Говорит, это разбивает ей сердце, а все последние новости — ложь.

— Это грустно, потому что все сидят, сложа руки, словно это нормально — придумывать ложь до такой степени… Когда они все так низко пали? Надеюсь, что это просто ненавистные новости, и Кевин или Престон не говорили ничего подобного, в любом случае, я буду в порядке, — подчеркнула Бритни.

Ранее мы писали, что семья Бритни Спирс заявила о зависимости певицы. Об этом сказал экс-супруг певицы Кевин, а также ее отец Джейми. Бывший возлюбленный выразил обеспокоенность тем, что певица может принимать метамфетамин.