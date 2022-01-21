Ведущий Нового канала Сергей Притула заявил, что в этом году он не будет вести Нацотбор на Евровидение 2022 года.

– В сети уже второй день активно обсуждаются кандидатуры ведущих очередного национального отбора на Евровидение. Среди потенциальных кандидатур фигурирует и моя фамилия. Чтобы немного облегчить жизнь журналистам и еврофанам, даю информацию от первоисточника. Я не планировал и не планирую присоединяться к Нацотбору, – заявил Сергей Притула.

По его словам, сейчас он занимается волонтерской деятельностью из-за очередной российской угрозы. Также он активно занимается формированием политической партии.

– В конце концов, я работаю в холдинге SLM, с командой которого имел честь отработать ведущим несколько сезонов нацотборов. Как часть коллектива, который творил музыкальную историю Украины и привел меня к награде Телетриумф в номинации Ведущий музыкальной программы/концерта/церемонии я останусь вместе с нашей командой по ту сторону экрана, где собираются зрители! – отметил Притула.

Он добавил, что у Суспилного есть свои лица.

— И независимо от того, кто станет ведущим нацотбора, я желаю коллеге/коллегам успеха и вдохновения для прохождения этого достаточно сложного прямоэфирного испытания! – подытожил Сергей.

От куда ноги растут

Финал отбора на Евровидение пройдет 12 февраля, но общественный вещатель все еще не обьявил имя ведущего. Издание Muzvar накануне выкатило инсайд, что оргкомитет на должность ведущего рассматривают несколько кандидатов, в частности Сергея Притулу.

Более того, издание написало, что ведущих будет двое. Среди кандидатов Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина, Злата Огневич и Сергей Притула.