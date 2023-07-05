Сериал Идол с дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз Депп и поп-звездой The Weeknd стал самым неудачным сериалом года по версии зарубежных СМИ. Критики и рецензенты разнесли проект Сэма Левинсона, который заявил, что его драма станет самым большим шоу лета.

Крупные зарубежные издания, такие как The Telegraph, Guardian и BBC, разгромили проект в своих обзорах.

— Это было “болезненно утомительное телевизионное несобытие”, которое имело “самый сырой финал. Появление The Weeknd в сериале должно быть рассмотрено в Гааге, — написала Лейла Латиф из Guardian.

Сериал считают очень скучным, и HBO потратило миллионы долларов зря.

Эд Пауэр из The Telegraph согласился с тем, что сериал был “отвратительным и сексистским”, и был ужасным на протяжении всех серий.

Критики считают, что это огромный ущерб для самой компании HBO, ведь платформа потокового телевидения считалась золотым стандартом престижной телестудии, но теперь выпустила неуклюжий фильм на века.

Крис Вогнар из журнала Rolling Stone заявил, что у HBO были казусы и похуже. Впрочем, это не отменяет неясных мотивов персонажей, тупиков повествования и удивительно несексуальных сексуальных сцен.

Лаура Мартин из BBC Culture написала, что нет однозначного ответа, чем должен был стать сериал Идол.

Напомним, что The Weeknd хочет сменить свой музыкальный псевдоним на настоящее имя. Артист сравнил это со сбрасыванием кожи.