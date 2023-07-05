Серіал Ідол з дочкою Джонні Деппа Лілі-Роуз Депп і поп-зіркою The Weeknd став найневдалішим серіалом року за версією зарубіжних ЗМІ. Критики і рецензенти рознесли проєкт Сема Левінсона, який заявив, що його драма стане найбільшим шоу літа.

Великі зарубіжні видання, як-от The Telegraph, Guardian і BBC, розгромили проєкт у своїх оглядах.

– Це була “болісно виснажлива телевізійна неподія”, яка мала “найсиріший фінал”. Поява The Weeknd у серіалі має бути розглянута в Гаазі, – написала Лейла Латіф із Guardian.

Серіал вважають дуже нудним, і HBO витратило мільйони доларів даремно.

Ед Пауер із The Telegraph погодився з тим, що серіал був “огидним і сексистським”, і був жахливим протягом усіх серій.

Критики вважають, що це величезний збиток для самої компанії HBO, адже платформа потокового телебачення вважалася золотим стандартом престижної телестудії, але тепер випустила незграбний фільм на століття.

Кріс Вогнар із журналу Rolling Stone заявив, що у HBO були казуси і гірші. Утім, це не скасовує незрозумілих мотивів персонажів, глухих кутів оповіді та напрочуд несексуальних сексуальних сцен.

Лаура Мартін із BBC Culture написала, що немає однозначної відповіді, чим мав стати серіал Ідол.

Нагадаємо, що The Weeknd хоче змінити свій музичний псевдонім на справжнє ім’я. Артист порівняв це зі скиданням шкіри.