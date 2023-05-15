Певец The Weeknd вернул свое настоящее имя в соцсетях. Теперь его страницы с миллионами фолловеров подписаны как Эйбел Тесфайе — именно так и зовут известного музыканта.

Примечательно, что артист уже 12 лет известен всему миру как The Weeknd благодаря своим хитам, в том числе и песне The Blinding Lights.

Впрочем, Эйбел заявил, что после выхода следующего альбома хочет убить в себе The Weeknd, поскольку ему больше нечего сказать миру от имени своего музыкального эго.

— Сейчас я пытаюсь сбросить кожу и возродиться. От лица этого артиста я сказал все, что мог , — ранее заявлял Тесфайе.

Эйбел уже рассказывал, как возник его псевдоним. Как оказалось, артист бросил школу, взял матрас, ушел из дома на выходные (Weekend) и не вернулся.

В названии The Weeknd отсутствует буква e — это нужно, чтобы избежать проблем с авторскими правами, поскольку уже существует группа с таким названием.

Впрочем, не все звезды выставляют на показ свои имена или близких — недавно удалось раскрыть имя малыша Рианны и A$AP Rocky. Прошел почти год с рождения сына в семье артистов, но только сейчас все узнали, что его зовут RZA Athelston Mayers — в честь продюсера, репера и лидера коллектива Wu-Tang Clan RZA.