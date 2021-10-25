Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро и ее сын стали гражданами России. Соответствующее распоряжении подписал глава государства Владимир Путин.

Так, 44-летняя звезда телесериала Дикий ангел и ее девятилетний сын Мерлин Атауальпа получили российское гражданство. На официальном сайте правовых актов России можно увидеть, что их имена расположены на 20-й строчке.

Как сообщают росСМИ, российской гражданство Орейра решила получить в знак благодарности и признательности за любовь поклонников. Она отметила, что не будет переезжать жить в Россию, поскольку ее постоянное место жительства — Аргентина. Кроме того, Мерлин там ходит в школу.

О том, что Наталия Орейро подала документы на гражданство России стало известно в июне 2020 года. По ее словам, предложение оформить гражданство поступило из посольства РФ в Аргентине.

Певица отметила, что часто выступает там и имеет множество друзей. Кроме того, Наталия говорила, что поклонники из России постоянно дарят ей паспорта их страны, которых собралось уже более 15 штук.

Наталия Орейро не единственная знаменитость с российским гражданством. Оно также есть у американского актера Стивена Сигалу и французского актера Жерара Депардье.