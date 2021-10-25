Уругвайська акторка і співачка Наталія Орейро і її син стали громадянами Росії. Відповідне розпорядження підписав глава держави Володимир Путін.

Так, 44-річна зірка телесеріалу Дикий ангел і її дев’ятирічний син Мерлін Атауальпа отримали російське громадянство. На офіційному сайті правових актів Росії можна побачити, що їхні імена розташовані на 20-му рядку.

Як повідомляють росЗМІ, російське громадянство Орейра вирішила отримати на знак подяки та вдячності за любов шанувальників. Вона зазначила, що не переїжджатиме жити в Росію, оскільки її постійне місце проживання – Аргентина. Крім того, Мерлін там ходить у школу.

Про те, що Наталія Орейро подала документи на громадянство Росії стало відомо в червні 2020 року. За її словами, пропозиція оформити громадянство надійшла з посольства РФ в Аргентині.

Співачка зазначила, що часто виступає там і має безліч друзів. Крім того, Наталія говорила, що шанувальники з Росії постійно дарують їй паспорта їхньої країни, яких зібралося вже понад 15 штук.

Наталія Орейро не єдина знаменитість із російським громадянством. Воно також є у американського актора Стівена Сігала і французького актора Жерара Депардьє.