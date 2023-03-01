Телеканал ICTV2 готовит первую со времен полномасштабной войны большую украинскую премьеру — третий сезон народного детективного сериала Участковый с ДВРЗ. Новые серии покажут зрителям уже 14 марта в 20.00.

Предыдущие сезоны смотрели миллионы зрителей с ожиданием продолжения. Проект сумел войти в число самых популярных программ на украинском телевидении, а на онлайн-платформах продолжает собирать миллионы просмотров.

— В сериале много жизни — нашей, украинской. Мы показываем жизненные ситуации, которые знакомы людям, и рассказываем их понятным языком — проект на украинском языке, но не искусственным, живым, иногда с суржиком, иногда с простонародными ругательствами, — заявила генеральный продюсер сериалов телеканала ICTV Ирина Храновская.

Известно, что 3 сезон Участкового с ДВРЗ снимали еще осенью 2021 года, но изза полномасштабного вторжения показ задержали. Сейчас, когда украинцы гораздо больше нуждаются в моральном отдыхе, чем обычно, сериал может стать настоящим лекарством для души.

Сейчас смотрят

— По Участковому с ДВРЗ слышу столько хороших отзывов и вопросов, когда же будет продолжение. И вот наконец новый сезон — верю, что в такое сложное время он только придаст сил к победе — с шутками Дзюбы развеселит, расследованиями участковых отвлечет, а запалом Бондаря вдохновит и самому никогда не опускать руки, — добавил исполнитель главной роли Вячеслав Довженко.

По сюжету первых двух сезонов, успешный оперативник Сергей Бондарь имел дело только с серьезными преступниками и самыми сложными спецоперациями. Но из-за того, что посадил бандита-мажора в тюрьму и ввязался в скандал, должен отбывать службу в отдаленном районе ДВРЗ. Сейчас Бондарь разбирается с проблемами местных жителей: мужьями и женами, которые не мирятся из-за бытовых ссор, недовольными соседями и местными алкоголиками. И как бы сложно Сергею смириться с такой жизнью, он на совесть выполняет свою работу.

Для тех, кто не знает, как найти ICTV2 на ТВ — на Фактах ICTV есть подробная инструкция. Найти канал можно как с помощью Т2-приемника, так и через спутниковое телевидение.