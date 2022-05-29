Впервые в истории продан кубок Евровидения: Kalush Orchestra собрали деньги на нужды ВСУ

Группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, для нужд Вооруженных Сил Украины продала свой кубок. Сумма, которую удалось получить за продажу награды, составляет $900 тыс.

Борьба за кубок оказалась действительно сильной. Поэтому Сергей Притула и Kalush Orchestra, объявившие об аукционе-розыгрыше, перенесли его на день вперед (с 28 на 29 мая), чтобы собрать больше средств.

Трофей со стеклянным микрофоном Евровидения достался тому, кто пожертвовал больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.

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Финальная ставка за трофей Евровидения-2022 составляет $900 тыс. Обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги благотворительный фонд сможет купить украинский многоцелевой БПЛА, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

Притула сообщил, что первую ставку сделали предприниматели из города Калуш – они внесли $28 тыс. на счет фонда, потому что считали, что кубок Евровидения должен остаться в родном группе городе. Однако нашлись люди, которые внесли больше средств. Во время прямого эфира всего за один час ставка выросла с $45 тыс. до 900 тыс.