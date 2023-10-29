Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, сообщает NBC News со ссылкой на представителя актера и источники в правоохранительных органах. Перри утонул в своем доме в Пасифик Палисейдс, Лос-Анджелес.

После небольших ролей в Growing Pains, Beverly Hills 90210 и Dream On, Меттью Перри получил роль саркастического и невротического Чендлера Бинга в Друзьях. Комедия о шести друзьях, живущих в Нью-Йорке, быстро стала феноменом, выиграв несколько премий Эмми и получив рекордные рейтинги; финал 2004 года просмотрели более 52 миллионов зрителей в США, что сделало его самым популярным телесериалом 2000-х годов.

— Люди подходят ко мне каждый день и говорят: “Привет, Чендлер!”. Я на это не реагирую, – сказал он в интервью 2014 году. – Если кто-то скажет: “Привет, Мэтью, мне нравится твоя работа”, это одно. Но если кто скажет “Йой, Чендлер”, мне это не нравится. Я устал от этого. Я не Чендлер».

Перри был номинирован на премию Эмми пять раз, в том числе один раз за Друзей и дважды за роль адвоката Джо Квинси в Западном крыле.

– Я так хотел стать известным. Вам нужно внимание, вы хотите деньги и лучшее место в ресторане. Я не думал, какие будут последствия, – признался он в 2002 году в интервью New York Times.

Личная жизнь Перри была поражена зависимостью, начиная с 1997 года, когда он стал зависим от обезболивающих после аварии на гидроцикле. Позже он заявил, что не помнит трех лет своей работы в Друзьях и потратил более 9 миллионов долларов на борьбу за сохранение трезвости.

– Я принимал 55 Vicodin в день, я весил 128 фунтов, меня брали в Друзьях, за которыми смотрели 30 миллионов человек – и поэтому я не могу смотреть шоу, потому что я был жестоко худым, – говорил он. Позже Перри признался, что испытывал сильную тревогу каждую ночь во время съемок шоу, и сказал, что ничего не чувствовал, когда шоу закончилось.

В 2019 году он был введен в двухнедельную кому, когда его толстая кишка разорвалась из-за злоупотребления опиатами; он перенес 14 операций. “В этот момент моей жизни из меня льются слова благодарности, потому что я должен быть мертвым, но почему-то нет”, — писал он.

Перри родился в Массачусетсе, его отец был американцем, а мать – канадкой. Перри вырос в Канаде – его мать работала помощником пресс-службы премьер-министра Канады Пьера Трюдо.

В своем бестселлере мемуаров 2022 года Друзья, любовники и большая ужасная вещь Перри вспомнил, как вел себя после того, как его отец покинул семью, в частности издевательства над молодым Джастином Трюдо.

– Я решил закончить свой спор с ним, когда его назначили командовать целой армией, – написал Перри.

– Смерть Мэттью Перри грустна и разрывает сердце. Я никогда не забуду наши школьные игры, и я знаю, что люди по всему миру не забудут радости, которую ты им принес.

Спасибо за весь смех, Мэтью. Тебя любили, и по тебе будут скучать, – написал в соцсети Х (Twitter) премьер Канады Джастин Трюдо.