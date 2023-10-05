Співачка Kola вирушила на оміряний відпочинок та показала підписникам у сториз пальми, пляж і море.

– Спокій, я його відчуваю нарешті. Сім днів знадобилося мені, щоби зменшити швидкість за допомогою всіх інструментів, які тільки можливі, – зізналася співачка.

Kola також розповіла, що десять днів тому вона відчула, наскільки втомилася. Тоді команда виконавиці прийняла рішення скасувати всі плани, щоби артистка змогла відновитися.

Зараз дивляться

Раніше співачка попереджала шанувальників, що готується влаштувати собі пʼять днів тиші. Також вона провела сесії із психтерапевтом та психологом, випробувала на собі різні духовні практики – від медитації до стояння на цвяхах.

– Тільки після семи днів я відчуваю хоч якусь легкість, якісь сили. Не можу сказати, що я вже на максимумі, але відчуваю щастя, що я тут і зараз. В мене зʼявляється натхнення, мотивація рухатися, – поділилася Kola.

Артистка закликала підписників звертати увагу на власний стан, робити паузи за необхідності та приділяти собі час.

Знаменитості в усьому світі зараз багато говорять про важливість ментального здоровʼя. Нещодавно попзірка Селена Гомес розповіла, як боролась з біполярним розладом.