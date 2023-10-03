Певица Kola не скрывает от своих поклонников собственных ощущений. В последнее время артистка часто делится эмоциями по поводу глобальной усталости и обостренного чувства ответственности. Проработать этот вопрос Kola решила с помощью духовных практик и испытала стояние на гвоздях.

Исполнительница поделилась своим опытом в Instagram-stories, признавшись, что не сдержала слез.

Сейчас смотрят

— Я плакала и мне было адски больно идти и стоять на этих гвоздях, но на последних будто уже не чувствовала боль, — написала Kola.

Она уточнила, что таким образом хотела забыть о боли в принципе и позволить себе отпустить проблемы.

— Мой запрос был — прекратить быть Робин Гудом, думая, что я могу спасти весь мир и помочь всем людям, и отпустить эту огромную боль за мою страну, которая живет во мне, а также попробовать расслабиться, — пояснила певица.

Ранее Kola говорила, что мечтает на пять дней забыть о телефоне и устроить себе дни тишины.