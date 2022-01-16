Ушел из жизни звезда телесериала Кухня и русский актер Иван Рудаков. Накануне он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил режиссер и отец актера Алексей Рудаков на своей странице в социальной сети Facebook 16 января.

– Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить, – написал он.

Накануне отец и мать актера рассказали, что Иван Рудаков попал в реанимацию. Звезда кино попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По словам Алексея Рудакова, его сын был без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. У него были проблемы с сердцем и органами дыхания.

Отец убежден, что актер находился в таком состоянии из-за перенесенного летом коронавируса. По его словам, Иван Рудаков боролся с тяжелыми последствиями после Covid-19.

Иван Рудаков – русский актер. Родился в 1978 году в семье режиссеров. После окончания школы он поступил на курсы актерского мастерства. Фильмография Рудакова насчитывает 44 фильма, среди которых есть телесериал Кухня.

Фото: Иван Рудаков