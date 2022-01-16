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Напередодні потрапив до лікарні у важкому стані: помер актор з телесеріалу Кухня

16 Січня 2022, 21:28
Юля Захарченко редакторка стрічки
Напередодні потрапив до лікарні у важкому стані: помер актор з телесеріалу Кухня

Пішов із життя зірка телесеріалу Кухня та російський актор Іван Рудаков. Напередодні він потрапив до лікарні у важкому стані.

Про це повідомив режисер та батько актора Олексій Рудаков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook 16 січня.

– Дива не сталося. Нашого Ванечки, нашого улюбленого синочка більше немає. І ми не знаємо, як далі із цим жити, – написав він.

Напередодні батько та мати актора розповіли, що Іван Рудаков потрапив до реанімації. Зірка кіно потрапив до лікарні у вкрай тяжкому стані.

За словами Олексія Рудакова, його син був без тями на апараті штучної вентиляції легень. У нього спостерігалися проблеми із серцем та органами дихання.

Батько переконаний, що актор перебував у такому стані через перенесений влітку коронавірус. За його словами, Іван Рудаков боровся з важкими наслідками після Covid-19.

Іван Рудаков – російський актор. Народився у 1978 році у родині режисерів. Після закінчення школи вступив на курси акторської майстерності. Фільмографія Рудакова налічує 44 фільми, серед яких є телесеріал Кухня.

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Фото: Іван Рудаков

Теги
актори , Смерть
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