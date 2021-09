До конца 2021 года выйдет несколько грандиозных проектов известных франшиз и культовых фаворитов. Мы собрали топ лучших фантастических фильмов и сериалов, которые фанаты ждут с наибольшим нетерпением.

1. Основание / Foundation (Apple TV+)

Когда: 24 сентября







Задолго до того, как Фрэнк Герберт написал свой научно-фантастический роман 1965 года Дюна, и еще задолго до того, как Джордж Лукас задумал свою космическую оперную сагу Звездные войны, легендарный писатель Айзек Азимов написал свое величественное произведение под названием Трилогия Основания. Это обширное межгалактическое повествование было опубликовано в виде трио романов после окончания Второй мировой войны. В галактической империи будущего математик разрабатывает теорию о крахе всего, что можно себе представить. Группа ученых полна решимости это предотвратить и изменить печальную судьбу человечества.



Перспективная экранизация серии Основания, которую долгое время считали практически неосуществимой из-за ее сложности и масштаба, выходит на Apple TV+ уже 24 сентября, и трейлер, который они выпустили, поражает своими масштабами. Вероятно, речь идет об одном из самых амбициозных научно-фантастических сериалов сезона.



2. Веном 2: Карнаж / Venom: Let There be Carnage (Sony)

Когда: 14 октября







Звезда трилогии Планета обезьян Энди Серкис берет на себя обязанности режиссера в работе над сиквелом Венома, который станет прямым продолжением одноименного хита 2018 года. Том Харди вернется в роли журналиста Эдди Брока, который вступил во взаимовыгодное партнерство с инопланетным симбиотом, вселившимся в его тело в первом фильме, и будет противостоять новому злодею в лице Вуди Харрельсона — Карнажу, который был показан в сцене после титров первого фильма.



Не являясь частью взаимосвязанной кинематографической вселенной Marvel, Веном 2: Карнаж — один из нескольких предстоящих фильмов Marvel, в число которых входит и Человек-паук: Нет пути домой с Томом Холландом в главной роли. Однако Человек-паук Холланда пока не был замечен ни на постерах, ни в трейлерах сиквела Венома, несмотря на намеки руководителя Sony о планах по созданию кроссовера.

3. Вечные / Eternals (Marvel Studios)

Когда: 4 ноября







Второй фильм четвертой фазы киновселенной Marvel снова выходит на космический уровень вместе с Вечными. Большая часть актерского состава была объявлена по крупицам, а большой анонс состоялся на Comic-Con 2019. Вкратце, Вечные — это могущественные бессмертные, которые помогли сформировать человечество и историю на Земле. В актерском составе много громких имен: от Анджелины Джоли и Сальмы Хайек до Кумайла Нанджиани и звезд сериала Игра престолов Ричарда Мэддена и Кита Харингтона. Кроме того, режиссер Хлоя Чжао сама не лыком шита: ее авторству принадлежит один из самых высокооцененных фильмов 2018 года — Всадник. А совсем недавно она стала триумфатором премии Оскар, где удостоилась статуэтки за драму Земля кочевников в номинации Лучший фильм года. Остается только узнать, насколько хорошо она справится с переходом к крупнобюджетным блокбастерам со спецэффектами.

4. Финч / Finch (Apple TV+)

Когда: 5 ноября







Том Хэнкс возвращается и готовится снова разбивать наши сердца. Здесь он играет больного изобретателя и последнего человека, оставшегося на постапокалиптической Земле. Герой Тома создает робота, чтобы защитить жизнь своей собаки, когда он умрет, и составить им обоим компанию, пока он жив. Будет ли этот робот таким же милым, как, скажем, Чаппи из одноименного фильма? Время покажет. Режиссер Мигель Сапочник может похвастаться эпическим резюме, особенно на телевидении — если вас нужно убедить в этом, просто знайте, что он был режиссером эпизода Битва бастардов сериала Игра престолов.



5. Охотники за привидениями: Наследники / Ghostbusters: From Beyond (Sony)

Когда: 11 ноября







Джейсон Райтман станет режиссером продолжения оригинальной франшизы Охотники за привидениями, не связанного с “женской перезагрузкой”, которую Пол Фиг показал в Охотниках за привидениями 2016 года. Мы до сих пор не знаем, о чем будет история, но по мере поступления новостей о кастинге мы узнали, что Финн Вулфхард и Маккенна Грейс сыграют брата и сестру, а Кэрри Кун — их мать-одиночку. Пол Радд будет в фильме, судя по всему, школьным учителем. Первоначально премьера фильма планировалась на 10 июля 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. К слову, Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, режиссера оригинальных Охотников за привидениями. Когда Джейсон показал отцу свое продолжение, тот расплакался от счастья. Режиссер сказал своему сыну, что очень гордится им и что он остался в полном восторге от получившегося фильма.



6. Соколиный глаз / Hawkeye (Marvel Studios)

Когда: 24 ноября







После небольшого перерыва Marvel Studios возвращается на Disney+ с очередным новым сериалом, основанным на популярных персонажах кинематографической вселенной Marvel. На этот раз в центре внимания Джереми Реннер в роли Клинта Бартона, а также Хейли Стайнфелд в роли Кейт Бишоп, которая проходит обучение у него и готовится стать новым Соколиным глазом. В сериале также появится Флоренс Пью, которая вновь исполнит роль Елены Беловой из сольного фильма о Черной вдове. Хоть Marvel известна тем, что держит сюжетные моменты в строжайшем секрете, ожидается, что этот сериал пойдет по стопам трех предыдущих, сочетая глубокое исследование и развитие персонажей с масштабными трюками, экшеном и визуальными эффектами.



7. Человек-паук: Нет пути домой / Spider-Man: No Way Home (Marvel Studios)

Когда: 16 декабря







Первый трейлер фильма Человек-паук: Нет пути домой побил рекорд просмотров, обогнав Мстителей: Финал, и мгновенно стал самым ожидаемым проектом 2021 года. Лента выходит как раз к концу года, и связывает как оригинальную трилогию франшизы с Тоби Магуайром, так и фильмы об Удивительном Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом благодаря мультивселенной. Предвкушение вышло из-под контроля, когда зеленая бомба намекнула на Зеленого Гоблина Уиллема Дефо, взрыв электричества на Электро Джейми Фокса, и когда Доктор Осьминог Альфреда Молины появился в конце трейлера. Этот фильм может навсегда изменить всю киновселенную Marvel.



8. Матрица: Воскрешение / The Matrix Resurrections (Warner Bros. Pictures)

Когда: 22 декабря







Человеку-пауку не поздоровится в прокате, ведь на ринг выходит ожившая спустя 20 лет франшиза — Матрица. Так или иначе, Нео и Тринити вернутся в мир Матрицы, поскольку Лана Вачовски собирается предложить нам еще одно научно-фантастическое приключение в цифровом мире, который она создала со своей сестрой в 1999 году. В картину также вернется Морфеус, но уже не в исполнении Лоуренса Фишборна, а участие Хьюго Уивинга в образе агента Смита под большим вопросом. К актерскому составу присоединятся и новые лица, такие как Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Приянка Чопра. Сюжет держится в большом секрете. Но как бы там не было, ждать продолжения одного из феноменов, изменивших киноиндустрию, уже невозможно.