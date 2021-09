До кінця 2021 року вийде кілька грандіозних проектів відомих франшиз і культових фаворитів. Ми зібрали топ найкращих фантастичних фільмів і серіалів, на які фанати чекають із найбільшим нетерпінням.

1. Фундація / Foundation (Apple TV+)

Коли: 24 вересня

Задовго до того, як Френк Герберт написав свій науково-фантастичний роман 1965 року Дюна, і ще задовго до того, як Джордж Лукас задумав свою космічну оперну сагу Зоряні війни, легендарний письменник Айзек Азімов написав свій величний твір під назвою Трилогія Фундації. Це велике міжгалактичне оповідання було опубліковане у вигляді тріо романів після закінчення Другої світової війни. У галактичній імперії майбутнього математик розробляє теорію про крах усього, що можна собі уявити. Група вчених сповнена рішучості цьому запобігти і змінити сумну долю людства.



Перспективна екранізація серії Фундації, яку довгий час вважали практично нездійсненною через її складність і розмах, виходить на Apple TV+ вже 24 вересня, і трейлер, який вони показали, вражає своїми масштабами. Ймовірно, йдеться про один із найбільш амбітних науково-фантастичних серіалів сезону.



2. Веном 2: Карнаж / Venom: Let There be Carnage (Sony)

Коли: 14 жовтня







Зірка трилогії Планета мавп Енді Серкіс бере на себе обов’язки режисера в роботі над сиквелом Венома, який стане прямим продовженням однойменного хіта 2018 року. Том Гарді повернеться в ролі журналіста Едді Брока, який вступив у взаємовигідне партнерство з інопланетним симбіотом, вселився в його тіло в першому фільмі й буде протистояти новому лиходієві в особі Вуді Гаррельсона — Карнажу, який був показаний у сцені після титрів першого фільму.



Зоставшись осторонь взаємозалежного кінематографічного всесвіту Marvel, Веном 2: Карнаж — один із декількох майбутніх фільмів Marvel, до яких належить і Людина-павук: Немає шляху додому з Томом Голландом у головній ролі. Однак Людина-павук Голланда поки не був помічений ані на постерах, ані у трейлерах сиквелу Венома, незважаючи на натяки керівника Sony про плани створити кросовер.



3. Вічні / Eternals (Marvel Studios)

Коли: 4 листопада





Другий фільм четвертої фази кіновсесвіту Marvel знову виходить на космічний рівень разом із Вічними. Більшість акторського складу оголошували поступово, а великий анонс відбувся на Comic-Con 2019. Якщо коротко, Вічні — це могутні безсмертні, які допомогли сформувати людство й історію на Землі. В акторському складі багато гучних імен: від Анджеліни Джолі та Сальми Гаєк до Кумайла Нанджіані й зірок серіалу Гра престолів Річарда Меддена та Кіта Гарінгтона. Крім того, режисерка Хлоя Чжао сама не ликом шита: їй належить один із найбільш високо оцінених фільмів 2018 року — Вершник. А зовсім нещодавно вона стала тріумфаторкою премії Оскар, де удостоїлася статуетки за драму Земля кочовиків у номінації Найкращий фільм року. Залишається тільки дізнатися, наскільки добре вона впорається з переходом до високобюджетних блокбастерів зі спецефектами.



4. Фінч / Finch (Apple TV+)

Коли: 5 листопада

Том Генкс повертається і готується знову розбивати наші серця. Тут він грає хворого винахідника і останню людину, яка залишилася на постапокаліптичній Землі. Герой Тома створює робота, щоб захистити життя своєї собаки, коли він помре, і скласти їм обом компанію, поки він живий. Чи буде цей робот настільки милим, як, скажімо, Чаппі з однойменного фільму? Час покаже. Режисер Мігель Сапочник може похвалитися епічним резюме, особливо на телебаченні — якщо вас потрібно переконати в цьому, просто знайте, що він був режисером епізоду Битва бастардів серіалу Гра престолів.

5. Мисливці за привидами: З того світу / Ghostbusters: From Beyond (Sony)

Коли: 11 листопада





Джейсон Райтман стане режисером продовження оригінальної франшизи Мисливці за привидами, що не пов’язане з “жіночим перезавантаженням”, яке Пол Фіг показав у Мисливцях за привидами 2016 року. Ми досі не знаємо, про що буде історія, але з надходженням новин про кастинг ми дізналися, що Фінн Вулфхард і Маккенна Грейс зіграють брата і сестру, а Керрі Кун — їхню матір-одиначку. Пол Радд буде у фільмі, ймовірно, шкільним учителем. Спочатку прем’єра фільму планувалася на 10 липня 2020 року, але була перенесена через пандемію коронавірусу. До слова, Джейсон Райтман — син Айвана Райтмана, режисера оригінальних Мисливців за привидами. Коли Джейсон показав батькові своє продовження, той розплакався від щастя. Режисер сказав своєму синові, що дуже пишається ним і що він залишився в повному захваті від отриманого фільму.

6. Соколине око / Hawkeye (Marvel Studios)

Коли: 24 листопада





Після невеликої перерви Marvel Studios повертається на Disney+ із черговим новим серіалом, заснованим на популярних персонажах кінематографічного всесвіту Marvel. Цього разу в центрі уваги Джеремі Реннер у ролі Клінта Бартона, а також Гейлі Стайнфелд у ролі Кейт Бішоп, яка проходить навчання у нього і готується стати новим Соколоними оком. У серіалі також з’явиться Флоренс П’ю, яка знову виконає роль Олени Бєлової з сольного фільму про Чорну вдову. Хоч Marvel відома тим, що тримає сюжетні моменти в найсуворішому секреті, очікується, що цей серіал піде слідами трьох попередніх, поєднуючи глибоке дослідження і розвиток персонажів із масштабними трюками, екшеном і візуальними ефектами.

7. Людина-павук: Додому шляху нема / Spider-Man: No Way Home (Marvel Studios)

Коли: 16 грудня





Перший трейлер фільму Людина-павук: Додому шляху нема побив рекорд переглядів, обігнавши Месників: Фінал, і миттєво став найбільш очікуваним проектом 2021 року. Стрічка виходить якраз наприкінці року, і пов’язує як оригінальну трилогію франшизи з Тобі Магвайром, так і фільми про Дивовижного людину-павука з Ендрю Гарфілдом завдяки мультивсесвіту. Передчуття вийшло з-під контролю, коли зелена бомба натякнула на Зеленого Гобліна Віллема Дефо, вибух електрики на Електро Джеймі Фокса, і коли Доктор Восьминіг Альфреда Моліни з’явився наприкінці трейлера. Цей фільм може назавжди змінити весь кіновсесвіт Marvel.

8. Матриця: Воскресіння / The Matrix Resurrections (Warner Bros. Pictures)

Коли: 22 грудня





Людині-павуку буде непереливки у прокаті, адже на ринг виходить франшиза, що ожила через 20 років — Матриця. Так чи так, Нео і Трініті повернуться у світ Матриці, оскільки Лана Вачовскі збирається запропонувати нам ще одну науково-фантастичну пригоду в цифровому світі, який вона створила зі своєю сестрою у 1999 році. У картину також повернеться Морфеус, але вже не у виконанні Лоуренса Фішберна, та й Г’юго Вівінг в образі агента Сміта під великим питанням. До акторського складу приєднаються і нові обличчя, як-от Яг’я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Гарріс, Джессіка Генвік і Пріянка Чопра. Сюжет тримається у великому секреті. Хай там як, чекати продовження одного з феноменів, що змінили кіноіндустрію, вже неможливо.