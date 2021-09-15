Утомительная история без надежды на продолжение: рецензия на фильм Дюна

Роман Фрэнка Герберта Дюна уже давно считается непригодным для экранизации. Работа Алехандро Ходоровского над эпохальной книгой рухнула под тяжестью стремлений режиссера, так и не выйдя из стадии подготовки. Не менее известна и завершенная экранизация Дэвида Линча 1984 года — сильно переделанное студией видение, которое было плохо принято публикой, и от которого даже отрекся его создатель.

Затем последовала пара хорошо оцененных телевизионных мини-сериалов, но перспектива окончательной, бескомпромиссной экранизации на большом экране оставалась неизвестной, пока Дени Вильнёв не сообщил, что ему предложили перенести на экран книгу Герберта. Но, к сожалению, самым неожиданным и удручающим моментом в ней станет ее обыденность и тусклость.

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В 10 191 году нашей эры враждебная пустынная планета Арракис, она же Дюна, переходит под опеку Дома Атрейдесов во главе с сострадательным герцогом Лето Атрейдесом (Оскар Айзек). Это важное назначение, так как Арракис желанен благодаря природному производству пряностей — мистического вещества, похожего на песок, обладающего свойствами, продлевающими жизнь. Ранее планетой управлял злодейский Дом Харконненов, который опустошал земли ради добычи пряностей, ведя войну против местного сообщества фременов. Герцог Лето, напротив, надеется работать с фременами, которые тайно живут в пещерах под песком, и учиться у них.

Однако Харконнены не намерены отдавать Арракис под полный контроль Атрейдесов, так как производство пряности приносит огромную прибыль, и они планируют войну под предводительством барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгард) и Глосса «Зверя» Раббана (Дэйв Батиста). Тем временем главный герой, наследник трона Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе) обучается у своей матери Джессики (Ребекка Фергюсон) силе Голоса, которая позволяет контролировать разум других людей. Джессика же в свою очередь убеждает Пола, что тот — Муад’Диб, местный Мессия. В своих снах он видит странную девушку из племени фременов (Зендея) и картину далеко не радостного будущего. А в свободное время учится сражаться под надзором воина Гурни Халлека (Джош Бролин) и, как и все, готовится к неизбежному вторжению врага.





Дени Вильнёв неоднократно в интервью заявлял и предупреждал зрителей о том, что будет идти строго по книге, и даже на первый роман ему понадобится два полнометражных фильма. В его представлении, для адаптации двух произведений необходимо три полнометражных картины, и у него уже есть на них определенный план. Хотя студия пока что не дала добро даже на вторую часть, не говоря уже о третьей, постановщик отметил, что во время работы с романами подобных масштабов необходимо продумывать свои действия наперед.

Я сказал себе: «Окей, как кинематографист, как автор сценариев я представляю себе, как можно это сделать». Поэтому мы решили поделить первый роман надвое. Так что теперь нам нужно три фильма, — пишет Slash Film

Однако такой подход сыграл с режиссером злую шутку. Дюна как кино не работает вообще. Привычной нам 3-актной структуры повествования здесь нет. По факту первая часть — это первый акт, то есть завязка дальнейшего сюжета на 2,5 часа. Сценарно фильм действительно выстроен так, будто это не эпический двухсотмиллионный блокбастер, а пилот сериала. И не факт, что продолжение и вовсе случится. Все зависит от дальнейших кассовых сборов и просмотров на стриминговом сервисе HBO Max. И если результат не оправдает ожиданий студии, то вторую часть мы не увидим вообще. А из-за такого хода Вильнёва хоть как-то оценивать фильм весьма сложно.





В картине происходит очень много событий, но истории как таковой нет. Тот момент, когда запускается основной сюжет и конфликт случается почти к финалу ленты. До этого главный герой только и делает, что видит сны со странной девушкой, нюхает пряности и мотается из одного места в другое. То есть то, что можно было уместить в начальные титры (в духе Звездных войн), растянули на почти три часа хронометража!

Если упомянуть те же Звездные войны да и любую трилогию (Властелин колец, Матрица), то первые их части тоже воспринимаются как завязка. Но там уже изначально выстроена драматургия, а у героев есть цели, и на протяжении всего фильма нам их раскрывают, показывают с разных сторон и дают возможность проникнуться ими. В Дюне этого нет. Зато были в предыдущих работах Вильнева.

Возможно, дело в том, что Дени пытался слишком дотошно перенести на экран роман Фрэнка Герберта, и боялся вырезать лишнее. Ни у кого не получилось осилить этот монументальный космический эпос. И этот факт прекрасно показывает то, насколько важно правильно адаптировать книги под большие экраны.





Учитывая, какой звездный актерский состав здесь собрался, глупо было бы говорить о том, что никто из артистов не справился со своей задачей. Как раз таки наоборот. И это при том, что играть им в принципе и нечего. Сценарий не позволяет. Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард — все пытались вовлекать зрителя в фильм. И им это удалось.

Спасает ли это общую ситуацию? Больше да, чем нет. За персонажами в большей степени интересно наблюдать как раз таки благодаря самим актерам, при том, что прописаны они не очень — от слова совсем. Сами герои в целом являются скорее архетипами, чем полноценными личностями. По крайней мере в первом фильме.

В чем и прекрасна Дюна, так это в ее визуальной и аудиосоставляющей. На протяжении всего фильма режиссеру, работающему с замечательными людьми, включая оператора Грейга Фрейзера, монтажера Джо Уокера и художника-постановщика Патриса Верметта, удается провести тонкую грань между величием и помпезностью. Фильм изобилует кинематографическими аллюзиями. Конечно, есть Лоуренс Аравийский и Звездные войны, потому что пустыня. Но есть и Апокалипсис сегодня.

В сцене, где Стеллан Скарсгард представляет лысого, как яйцо, барона Харконнена, явно отсылают к герою Марлона Брандо. Есть Космическая одиссея: 2001. Музыка Ханса Циммера напоминает нам его тандем с Кристофером Ноланом. Лучше ли его работа? Далеко нет. Саундтрек эпичный и громоздкий, но сказать, что запомнилась хоть одна мелодия, я не могу.





Подводя итоги, что можно сказать? Дюна — неплохое кино, но назвать его хорошим или выдающимся язык не поворачивается. В фильме не показывают ничего не важного. У Вильнёва получилось лишь снять самый дорогой и масштабный питч на киновселенную в истории: масштабное кино, где, по сути, ничего толком не происходит.

В первой части нам только расставили шахматные фигуры, в то время как в продолжении они уже пойдут по доске, но это не точно. И у Дюны имеются все шансы похоронить такое важное направление в кинематографе, как многомиллионный блокбастер, ведь их попросту негде будет окупать. Вот такая она — одна из самых ожидаемых премьер 2021 года.



Дюна в украинском прокате — уже с 16 сентября.