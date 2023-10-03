Американскую певицу Шер обвиняют в похищении собственного сына Элайджи Блю Оллмана. Судебный иск против исполнительницы подала жена 47-летнего мужчины Мария Кинг.

В документах утверждается, что четверо мужчин вытащили его из номера нью-йоркского отеля в их годовщину в ноябре 2022 года. Туда они отправились, чтобы попытаться спасти свой брак, ведь в 2021-м они подали заявление на развод.

— После того, как мы провели 12 дней вместе в Нью-Йорке, 30 ноября 2022 года, в ночь годовщины нашей свадьбы, четыре человека пришли в наш гостиничный номер и похитили Оллмана из нашего номера. Один из мужчин, которые его схватили, сказал мне, что их наняла его мать, — отметила Мария в судебном заявлении.

Также в судебных документах Кинг сообщила, что ее муж проходил лечение в медицинском учреждении с августа 2022 года. Однако ей не сказали, где это, и у нее не было возможности связаться с ним.

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— В настоящее время я не знаю о благополучии и местонахождении моего мужа, — сказала Мария.

Стоит отметить, что Элайджа пошел по стопам матери и стал музыкантам. В раннем возрасте он пристрастился к наркотикам и Шер была вынуждена поместить его в частную клинику.