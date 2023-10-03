Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Наняла четырех мужчин: Шер обвиняют в похищении собственного сына

3 октября 2023, 18:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
певица Шер
Источник: Depositphotos

Американскую певицу Шер обвиняют в похищении собственного сына Элайджи Блю Оллмана. Судебный иск против исполнительницы подала жена 47-летнего мужчины Мария Кинг.

В документах утверждается, что четверо мужчин вытащили его из номера нью-йоркского отеля в их годовщину в ноябре 2022 года. Туда они отправились, чтобы попытаться спасти свой брак, ведь в 2021-м они подали заявление на развод.

— После того, как мы провели 12 дней вместе в Нью-Йорке, 30 ноября 2022 года, в ночь годовщины нашей свадьбы, четыре человека пришли в наш гостиничный номер и похитили Оллмана из нашего номера. Один из мужчин, которые его схватили, сказал мне, что их наняла его мать, — отметила Мария в судебном заявлении.

Также в судебных документах Кинг сообщила, что ее муж проходил лечение в медицинском учреждении с августа 2022 года. Однако ей не сказали, где это, и у нее не было возможности связаться с ним.

Сейчас смотрят

— В настоящее время я не знаю о благополучии и местонахождении моего мужа, — сказала Мария.

Стоит отметить, что Элайджа пошел по стопам матери и стал музыкантам. В раннем возрасте он пристрастился к наркотикам и Шер была вынуждена поместить его в частную клинику.

Читайте также:
ШерОн военный преступник и массовый убийца. Шер опубликовала изображение повесившегося Путина

Источник
BBC
Теги
Шер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь