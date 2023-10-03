Американську співачку Шер звинувачують у викраденні власного сина Елайджі Блю Оллмана. Судовий позов проти виконавиці подала дружина 47-річного чоловіка Марія Кінг.

У документах стверджується, що четверо чоловіків витягли його з номера нью-йоркського готелю в їхню річницю у листопаді 2022 року. Туди вони вирушили, щоб спробувати врятувати свій шлюб, адже в 2021-му вони подали заяву на розлучення.

– Після того, як ми провели 12 днів разом у Нью-Йорку, 30 листопада 2022 року, у ніч річниці нашого весілля, четверо чоловіків прийшли до нашого готельного номера та викрали Оллмана з нашого номера. Один із чоловіків, які його схопили, сказав мені, що їх найняла його мати, – зазначила Марія в судовій заяві.

Також у судових документах Кінг повідомила, що її чоловік проходив лікування в медичному закладі з серпня 2022 року. Однак їй не сказали, де він розташований, і в неї не було можливості зв’язатися з ним.

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– Наразі я не знаю про благополуччя і місцезнаходження мого чоловіка, – сказала Марія.

Варто зазначити, що Елайджа пішов по стопах матері, ставши музикантом. У ранньому віці він пристрастився до наркотиків і Шер була змушена помістити його в приватну клініку.