Украинская певица Оля Полякова объяснила, почему согласилась дать интервью российской журналистке Ксении Собчак.

По словам артистки, ее интервью вышло полным и не порезанным, поэтому она донесла до россиян то, что планировала.

— Мое интервью вышло не порезанным. Все, что я хотела донести до русскоязычного населения, я донесла! Это важно, что бы они слышали правду! — отметила Полякова.

Однако несмотря на то, что интервью Поляковой оставили без изменений, слова война и вторжение заглушали и сопровождали титрами: Происходящее в Украине по законодательству РФ следует называть спецоперацией.

Стоит отметить, что разговор певицы и журналистки состоялся на вилле российской блогерши Ники Белоцерковской, которая сразу же выступила против войны в Украине. Именно она приютила сейчас у себя Полякову.

Более того, само интервью тоже посвящено Белоцерковской, однако кусок времени выделили Поляковой.