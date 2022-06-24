Певица Ольга Полякова сказала, когда планирует вернуться в Украину.

По словам артистки, в родную страну она приедет 5 июля. Признается, очень хочет домой и увидеть мужа.

— Я давно не видела мужа, и мои дети не видели своего отца. Никогда такой разлуки у нас не было… Мне нужно дать благотворительные концерты в своей стране. Поддержать своих людей — украинцев. Поеду с концертами к ВСУ, в госпитали, к беженцам. У меня расписаны даты, и я очень этому рада. Так этого жду, думаю, когда пересеку границу, буду сильно плакать, — не сдержав слез сказала Полякова в шоу Вечер с Украиной.

Высказалась артистка и о запрете российской музыки в Украине. Говорит, это нужно было сделать еще раньше.

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— Уже восемь лет наша молодежь слушает этот кальянный рэп. Это также очень влияло на их умы. Думаю, история о том, что мы не пускали их гастролировать в Украину, сделала то, что у нас стал круче внутренний рынок… В РФ никогда не было крутых таких шоу, а мы это делали. Нужно было это сделать в 2014 году, тогда у нас были бы развиты хип-хоп и рэп культуры, — отметила Ольга.

Сама артистка планирует записать альбом на украинском языке. В него войдут песни Доленька и Оля, которую певица перевела с русского.

— Думаю, к осени он будет готов… Многие говорят, что мой голос звучит на украинском гораздо глубже и душевнее. Мне приятна такая метаморфоза, тем более что я взрослею. В своем украиноязычном альбоме я смогу повзрослеть. Мы все стали старше, горе нас очень изменило, — подчеркнула Полякова.

Напомним, сейчас артистка вместе с дочерями и мамой находится во Франции. Также Полякова принимает участие в благотворительных концертах в поддержку Украины.