Мультфильм Пиноккио Гильермо дель Торо победил на Оскаре 2023 в категории Лучший анимационный фильм.

Создателям мультфильма вручили награду во время 95-й церемонии Американской киноакадемии Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Кукольный мультик дель Торо переплетается с двумя любимыми темами мексиканского режиссера: католическими образами и осуждением фашизма.

Сейчас смотрят

Этот мультфильм не напоминает диснеевского Пиноккио, как в классике 1940-го. В нем есть фашистские приветствия, диктатор Бенито Муссолини, бомбы, падающие с неба, и отец, который протягивает пистолет сыну и говорит: Застрели куклу.

Также на награду претендовали: Марсель, ракушка в ботинках, Кот в сапогах 2: Последнее желание, Морское чудовище и Я краснею.