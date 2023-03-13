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Пиноккио Гильермо дель Торо – лучший мультфильм по версии Оскар 2023

13 марта 2023, 02:19
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

Мультфильм Пиноккио Гильермо дель Торо победил на Оскаре 2023 в категории Лучший анимационный фильм.

Создателям мультфильма вручили награду во время 95-й церемонии Американской киноакадемии Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Кукольный мультик дель Торо переплетается с двумя любимыми темами мексиканского режиссера: католическими образами и осуждением фашизма.

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Этот мультфильм не напоминает диснеевского Пиноккио, как в классике 1940-го. В нем есть фашистские приветствия, диктатор Бенито Муссолини, бомбы, падающие с неба, и отец, который протягивает пистолет сыну и говорит: Застрели куклу.

Также на награду претендовали: Марсель, ракушка в ботинках, Кот в сапогах 2: Последнее желание, Морское чудовище и Я краснею.

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