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Піноккіо Ґільєрмо дель Торо – найкращий мультфільм за версією Оскар 2023

13 Березня 2023, 02:19
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

Мультфільм Піноккіо Ґільєрмо дель Торо переміг на Оскарі 2023 у категорії Найкращий анімаційний фільм.

Творцям мультфільму вручили нагороду під час 95-ї церемонії Американської кіноакадемії Оскар в театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

Ляльковий мультик дель Торо переплітається з двома улюбленими темами мексиканського режисера: католицькими образами та засудженням фашизму.

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Цей мультфільм не нагадує діснеївського Піноккіо, як у класиці 1940-го. У ньому є фашистські вітання, диктатор Беніто Муссоліні, бомби, що падають з неба, та батько, який протягує пістолет синові та каже: Застрели ляльку.

Також на нагороду претендували: Марсель, Мушля в черевичках, Кіт у чоботях 2: Останнє бажання, Морське чудовисько та Я — панда.

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