Первый фильм Райана Куглера Черная пантера в 2018 году стал сенсацией и единолично опроверг (до сих пор существующее) мнение о том, что фильмы о чернокожих не могут стать глобальными феноменами, которые бьют все рекорды кассовых сборов и получают положительные отзывы критиков.

Еще до преждевременной смерти Чедвика Боузмана в 2020 году перспектива повтора успеха первого фильма уже была почти невероятной задачей, что заставило многих задуматься над тем, как студия Marvel вообще может надеяться превзойти себя сиквелом. Однако они и режиссер справились со своей задачей на все 100%.

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Черная пантера: Ваканда навсегда является более масштабным, амбициозным и более драматичным проектом, чем его предшественник. Но он не похож на продукт Marvel Studios, которая просто пытается сделать финансово успешное продолжение одного из самых популярных и известных своих фильмов. Это скорее скорбное прощание с реальным героем и обещание еще больших свершений в будущем, сведеные в одно целое.

Действия сиквела разворачиваются через некоторое время после событий фильма Мстители: Финал и через год после внезапной смерти короля Т’Чаллы (Боузман).

Черная пантера: Ваканда навсегда − это история о том, как богатая вибраниумом африканская страна и ее народ находят силы продолжать идти вперед после неожиданной потери своего чемпиона. Это подробно описано в первых сценах, которые разумно и уважительно уделяют гораздо больше внимания тому, как его сестра Шури (Летиша Райт) и их мать Рамонда (Анджела Бассетт) опустошены его уходом из жизни.

Подобно тому, как Боузман был больше, чем просто актером для многих своих поклонников и коллег, Т’Чалла был больше, чем супергероем или типичным королем для тех, кто его знал, и Ваканда навсегда сосредотачивает эту идею таким образом, что его наследие является центральной частью фильма.

Любовь к Чедвику и бессмертное уважение к Т’Чалле чувствуются на протяжении всего фильма. Но картина пытается не быть настолько связанной с этими мощными эмоциями. Необходим выбор, который играет важную роль в способности сиквела − двигать историю о Черной пантере вперед.

Хотя Черная пантера 2 никогда не дает забыть, что Ваканда и ее народ находятся в общенациональном состоянии скорби, она использует эту скорбь в качестве отправной точки для исследования ряда сложных последствий смерти Т’Чаллы и его действий в первом фильме. После инопланетного вторжения, террористических атак и всех других диких вещей, происходящих во вселенной, Ваканда оказывается в уникально сложном положении, когда из-за своего вибраниума ее рассматривают и как решение, и как причину мировых проблем.

Как всегда, Ваканда более чем готова дать отпор любым вторжениям на свою землю иностранцев, которые пытаются захватить ее ценные природные ресурсы. Но сейчас, когда Ваканда открыто существует как мощный политический актер на мировой арене, Рамонда, как ее действующий лидер, должна быть особенно рассудительной относительно того, как страна взаимодействует со своими соплеменниками, не из-за страха за свой народ, а из-за желания не допустить эскалации споров до уровня тотального конфликта.

Геополитика − это редко то, ради чего люди приходят на фильмы о супергероях, но она является предметом некоторых из самых электризующих сцен Ваканды навсегда, которыми Бассетт управляет с ужасающим величием и в значительной степени заставляет фильм вибрировать от напряжения.

Так же, как злодейство Киллмонгера в первой Черной пантере было пронизано неистовым и подлинным чувством справедливости, весь характер Немора − нового антагониста киновселенной Marvel, − определяется непоколебимой любовью к своему народу и готовностью сделать все, чтобы защитить его.

Фильм устанавливает захватывающую связь между Вакандой и Талоканом − подводным царством, вдохновленным Месоамерикой, которое Немор и его собратья, дышащие водой, называют домом, − которая еще больше нарушает баланс сил в мире, превращая Немора в угрозу. Но кому на самом деле он угрожает − это вопрос, который неоднократно задает Ваканда навсегда и на который имеет разные ответы.

Черная пантера: Ваканда навсегда высвобождает взрывную энергию в каждой из своих пышноречивых, захватывающих дух сцен, которые растут в масштабах и ставках, когда Ваканда и Талокан неожиданно сталкиваются в различных ситуациях. Но даже несмотря на то, что экшн-сцены фильма являются заметно улучшенными по сравнению с первой частью, они в конечном итоге играют второстепенную роль.

В основном фокусе у нас эмоции вакандийской королевской семьи. И то, как материал дает актерам возможность выразить то, что очень похоже на их собственную скорбь по поводу смерти Боузмана, очень и очень чувствуется.

Трагические смерти, которые лишают людей чувства собственного достоинства, являются постоянной темой комиксов и историй, основанных на них. Но редко можно увидеть фильм, который действительно сосредотачивается на скорби так, как это делает Ваканда навсегда.

Это не просто два с половиной часа, когда люди скорбят и выражают свое разочарование тем, как оборвалась жизнь кого-то, кого они любили. Это, наряду с глубоким чувством ясной надежды на будущее, является основой фильма, и Черная пантера 2 понимает, что сохранение места для обоих этих чувств одновременно является ключом к тому, чтобы его история была катарсической.

Какой бы неровной ни казалась четвертая фаза Marvel, Черная пантера: Ваканда навсегда − лучший ее представитель и один из лучших фильмов киновселенной вообще. Вместо того, чтобы превзойти первую Черную пантеру, Ваканда навсегда продолжает свою историю с изяществом и заботой, которые более трогательны, чем любой фильм по комиксам.

Черная пантера: Ваканда навсегда стартует в украинских кинотеатрах уже с 9 ноября.