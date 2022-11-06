Без Майкрофта, много Шерлока и гораздо лучше первой части: рецензия на Энола Холмс 2

На платформе Netflix вышло продолжение истории о сестре культового героя рассказов Артура Конана Дойла Шерлока Холмса – Эноле. Режиссером второго фильма, как и первого, выступил британец Гарри Брэдбир.

Главная героиня картины Энола Холмс 2 снова разговаривает со зрителем, присутствует убийство и увлекательные погони. Не обошлось и без появления успешного и известного брата Энолы (Милли Бобби Браун) – Шерлока (Генри Кавилл). Однако их общего брата Майкрофта, которого в первом фильме сыграл Сэм Клафлин, здесь нет.

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Первая часть истории об Эноле, снятая в 2020 году, была чрезвычайно приятным путешествием по викторианскому Лондону глазами юной героини, которую сыграла Браун. Картина показала Энолу независимой девушкой, которая не любит ограничений, наложенных на женщин британским обществом XIX века.

После раскрытия первого дела Энола решила открыть собственное агентство, но не так случилось, как предполагалось: для большинства клиентов она или молодая, или просто девушка.

Продолжение истории – это новая тайна, которую должна разгадать Энола, и новые злодеи, которым нужно противостоять. К Эноле обращается девочка, у которой пропала сестра. Они обе работали на спичечной фабрике, где начали массово умирать женщины. Владельцы причиной смерти называли тиф, но так ли это? Эту сложную головоломку и должна разгадать главная героиня.

В отличие от первой части, на этот раз у Генри Кавилла гораздо больше экранного времени, в том числе и для развития персонажа. Шерлок в версии Брэдбира не тот культовый, крутой и машинообразный герой рассказов Конана Дойла, а отзывчивый и заботливый брат. В целом, динамика отношений героя с сестрой свидетельствует, что они оба устали от одиночества.

Не обошлось снова и без Хелены Бонэм Картер, воплотившей мать детективов Эвдорию. В дуэте с подругой Эдит (Сьюзан Вокома) Эвдория появляется в истории, приперчивая ее хаосом и своеобразным шоу.

Поиски пропавшей девушки ведут Энолу в погоню по Лондону, во время которой она пересекается с влиятельными людьми. Среди них инспектор Грейл, которого сыграл Дэвид Тевлис, известный по роли профессора Ремуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере. Однако он несколько теряет зловещность из-за прямоты и предсказуемости своих действий. А вот настоящий злодей, который водит за нос брата Енолы, будет сюрпризом.

Энола Холмс 2, невзирая на соблюдение феминистической линии, легкая и веселая история. Это такой детско-подростковый фильм об умной и отважной девочке, которая раскрывает преступления. Однако по сравнению с первой частью — это все же значительно лучшая работа, ведь на этот раз Энола не просто узнает мир вне изолированной домашней жизни — она ​​на самом деле помогает другим изменить его.