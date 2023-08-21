Певица Надя Дорофеева откровенно поговорила о материнстве и пофантазировала над именем для своего первенца. Похоже, артистка еще не задумывалась на этим вопросом, поэтому вопрос наверняка застал ее врасплох.

Во время разговора в эфире Наше радио, ведущая затронула личную жизнь артистки, логично, что после свадьбы с Кацуриным, фанатам будет интересна тема их детей. Так, Надю спросили, как бы она назвала своего первенца — Михаилом и Владимиром? Это был явный намек на имена Дантеса и Кацурина, но Дорофеева отказалась от двух вариантов и предложила свой.

— Если честно, то ни один из вариантов. Это было бы имя, мне кажется, Марк. Никогда об этом не думала, чисто случайно сейчас назвала, — призналась звезда.

Раз уже затронули тему детей, то Надю спросили, готова ли она стать мамой. На это 33-летняя певица заявила, что готова.

Напомним, что только в начале лета Кацурин и Дорофеева поженились. Они встречались чуть больше года, а вот знакомы они были достаточно давно — будучи вместе с Дантесом, она дружила с Михаилом, который вместе с Дашей Кацуриной воспитывал двоих детей.

Надя также любит вспоминать и свое детство — недавно Дорофеева показала снимки из юности, предлагая фанатам сравнить ее стиль в одежде. Многие отметили, что вкус не изменился.